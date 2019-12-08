Пурга накрыла Петербург ночью. В Пулково не смогли сесть три самолёта

Три рейса, покружив над Пулково, ушли на запасной аэродром в ночь на 8 декабря. Такие данные следуют из сервиса Flightradar.

Около1.40 не смог приземлиться в петербургском аэропорту самолёт авиакомпании Lucky Air, прилетевший из китайского Куньмина. В 2.10 его путь повторил борт «Аэрофлота» из Москвы. В 2.45 к ним присоединился рейс S7 из столицы.

Все самолёты благополучно приземлились в аэропорту Шереметьево. Сегодня ночью в Петербург пришла непогода, в городе властвовали сильный ветер и снег. Стихия могла стать причиной, по которой экипажи приняли решение сесть на запасном аэродроме. Кроме того, зачастую одна из полос оказывается занята в такую погоду уборочной техникой. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Пулково.



