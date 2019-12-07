«У нас никто из граждан не преступник». Гендиректор «Зенита» обсудит с фанатами акцию против задержаний болельщиков

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев собирается встретиться с фанатами и обсудить акцию против задержаний болельщиков «Спартака». Об этом он заявил 7 декабря ТАСС.

Напомним, в ходе матча 6 декабря в Петербурге против «Динамо» фанаты покинули трибуны на 40-й минуте. Таким образом они протестовали против задержания болельщиков «Спартака» за «оскорбительную брань».

«Команде, конечно, это неприятно, потому что она играет для болельщиков. Было приятно смотреть на то, как болели за "Зенит" до ухода. Был лозунг "Фанат – не преступник" – это правильно. Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание, – привлекли», – заявил Медведев.

И добавил, что собирается встретиться с фанатами, чтобы обсудить эту ситуацию. Он даже согласился с плакатом, который вывесили болельщики на матче – «Фанат не преступник».





«Не хочу сейчас делать никаких заключений, но мне кажется, что мы должны исходить из главного принципа – у нас никто из граждан не преступник, поскольку действует презумпция невиновности», – подытожил гендиректор «Зенита».

Напомним, матч 6 декабря завершился победой петербургского клуба над «Динамо» со счетом 3:0, однако завершался без фанатского «виража».