«Удалось достичь прогресса даже по вопросу нефти и газа». Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет в Петербурге
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующие переговоры в Петербурге 20 декабря. Об этом по итогам встречи в Сочи 7 декабря вечером рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Плодотворно поработали. По целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, по связи, по таможне... Достигли очень серьезного прогресса: даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были серьезно сближены», – заявил Орешкин.
«Плодотворно поработали. Достигли прогресса. Получены указания. Начинаем прорабатывать. На 20 декабря у президентов назначена встреча в Петербурге. Будем им докладывать»: Рассказ Орешкина после пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко занял целую минуту pic.twitter.com/HmTbhELVzX— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019
Он уточнил, что теперь правительства двух стран будут заняты подготовкой дорожных карт по интеграции экономик Белоруссии и России к встрече президентов в Петербурге.
Напомним, переговоры Путина и Лукашенко 7 декабря в Сочи продолжались более пяти с половиной часов.
Справка:
Ранее сообщалось, что в Сочи планируется обсудить дорожные карты союзной интеграции, а также межгосударственные инвестпроекты и газ. Лукашенко в ходе переговоров заявил, что Белоруссия готова платить по 200 долларов за тысячу кубометров российского газа — но только если «конкурирующие компании» заплатят столько же. К какому итогу удалось придти, пока неизвестно, – Лукашенко покинул «Бочаров ручей», где проходили переговоры, без заявлений для прессы.
Отметим, встреча Путина и Лукашенко прошла на фоне протестов в Минске против интеграции России и Белоруссии.