«Удалось достичь прогресса даже по вопросу нефти и газа». Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет в Петербурге

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующие переговоры в Петербурге 20 декабря. Об этом по итогам встречи в Сочи 7 декабря вечером рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Плодотворно поработали. По целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, по связи, по таможне... Достигли очень серьезного прогресса: даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были серьезно сближены», – заявил Орешкин.

«Плодотворно поработали. Достигли прогресса. Получены указания. Начинаем прорабатывать. На 20 декабря у президентов назначена встреча в Петербурге. Будем им докладывать»: Рассказ Орешкина после пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко занял целую минуту pic.twitter.com/HmTbhELVzX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019

Он уточнил, что теперь правительства двух стран будут заняты подготовкой дорожных карт по интеграции экономик Белоруссии и России к встрече президентов в Петербурге.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко 7 декабря в Сочи продолжались более пяти с половиной часов.



