Переговоры Путина с Лукашенко продлились более пяти с половиной часов. Белорусский лидер уехал без заявлений для прессы

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи продолжались более 5,5 часов. Как передает РИА «Новости», встреча началась в 15.25 по московскому времени и завершилась только в районе девяти вечера.

После вступительного слова переговоры проходили в закрытом режиме. Помимо президентов, в них принимали участие премьер-министры двух стран, а также первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие. За обедом делегации воглаве с премьерами обедали отдельно от глав государств. Путин и Лукашенко трапезничали тет-а-тет, продолжая переговоры.

Ранее сообщалось, что в Сочи планируется обсудить дорожные карты союзной интеграции, а также межгосударственные инвестпроекты и газ. Лукашенко в ходе переговоров заявил, что Белоруссия готова платить по 200 долларов за тысячу кубометров российского газа — но только если «конкурирующие компании» заплатят столько же. К какому итогу удалось придти, пока неизвестно, – Лукашенко покинул «Бочаров ручей», где проходили переговоры, без заявлений для прессы.

Отметим, встреча Путина и Лукашенко прошла на фоне протестов в Минске против интеграции России и Белоруссии.



