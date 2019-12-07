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Общество
08.12.2019 11:27
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Хулиганам «Зенита» рассылают сложные письма. Центр «Э» не отказывается, но авторство не признает

Околофутбол с драками и поножовщиной в Петербурге не нужен. «Так больше не будет. Мужчины, пора взрослеть!» - обращаются к фанатам полицейские.

Хулиганам «Зенита» рассылают сложные письма. Центр «Э» не отказывается, но авторство не признает

Майя Жинкина/Коммерсантъ

Сообщения в мессенджеры завсегдатаев Виража поступают с 7 декабря. Как стало известно «Фонтанке», конечные получатели –  и футбольные хулиганы, и более миролюбивые ультрас. Послание своего рода разъяснение, почему задержанных в Петербурге болельщиков «Спартака» нельзя считать жертвами полицейского произвола. Автор явно знаком с принципами военной пропаганды. В Центре «Э», для которых фанаты одна из специализаций, говорят, что сам текст не писали, но с содержимым согласны. 

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли на «Газпром Арене» 1 декабря. На фанатский сектор красно-белых было выкуплено 5 тысяч билетов. Из-за попытки предотвратить «боевые контакты» поклонников конкурирующих команд на стадион не попали чуть меньше сотни болельщиков из столицы. Задержания и аресты сплотили фан-клубы Российской премьер-лиги, протест они выражают демонстративным уходом с матчей.

«Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча, и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!» – пишет автор поступающих теперь фанатам соообщений, добавляя, что вместе с девяностыми и нулевыми годами «закончился тот «околофутбол», к которому привыкли наиболее оторванные персонажи».

Речь идет о событиях ночи накануне матча, когда у станции метро «Волковская» полицейские остановили автобус и два легковых автомобиля. Пассажирами были с полсотни фанатов «Спартака», в отделении для ручной клади нашли десятки бойцовских перчаток, боксерские бинты и капы. 


автор видео - «Фонтанка.ру»

В петербургском Центре «Э» «Фонтанке» подтвердили, что сообщения в мессенджеры невских хулиганов и ультрас уходят с их смартфонов. Оперативники подчеркивают скромность собственной роли – они лишь почтальоны, обнаружили этот текст в Интернете и решили, что обитателям околофутбольной среды будет любопытно с ним ознакомиться. 

«Мы хотим донести, что группа людей использует в своих интересах большое количество ничего не подозревающих парней», – сказали «Фонтанке» в Центре «Э» и акцентировали повторно – «авторство не наше, это не ультиматум». 

Неустановленный составитель, скорее всего, читал британского дипломата, барона Артура Понсонби. Еще в прошлом веке тот сформулировал ключевые принципы военной пропаганды, где – «они», а не «мы», затеяли войну, лидер противника – сущий дьявол и наше дело – правое. 

Вот лишь некоторые тезисы, что хотят донести до болельщиков «Зенита»:

«Сейчас кому-то из вас хочется показать свои лидерские качества, мобилизовав соратников на какой-то протест».

«Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид».


«Те парни, которые хотели помахаться, и им не дали, это был их выбор. Сделайте свой выбор сами, думая о том, что дорого именно вам, не позволяйте другим решать за себя».

Ниже приведен полный текст обращения. Это не натуральный скрин, он создан «Фонтанкой» для наглядности. 

Время вспоминать Шарапова. Хулиганам «Зенита» рассылают сложные письма; Центр «Э» не отказывается, но авторство не признает

В общей сложности в предшествующие матчу сутки были задержаны почти 90 человек, в том числе пятеро болельщиков «Зенита». Результат профилактических рейдов закрепили в судах.

2 декабря Дзержинский райсуд на 15 суток (в апелляции срок ареста уменьшили на 8 суток) арестовал Романа Буйного, Дмитриев Шлычкова и Сивашева. Как следует из однотипных судебных решений, в день игры все трое вышли из отеля на Кирочной и начали материться. Полицейские незамедлительно защитили врожденное чувство прекрасного проходивших мимо петербуржцев. Позже показания сотрудников легли в основу постановлений по административному делу.

Буйный, Шлычков и Сивашев своей вины не признали. Они рассказали судье, что непечатным никто не баловался, а по выходу из гостиницы их под предлогом проверки документов увели в отдел полиции. Версия защиты показалась судье Ларисе Бражниковой несостоятельной. Она решила, что, раз сотрудники с задержанными лично не знакомы, то и причин для оговора у них нет. Арест «спартаковцев» заставить фанатов «Зенита» забыть о многолетней вражде.

За несколько часов до того, как Буйным, Шлычковым и Сивашевым овладело желание нецензурного, схожее произошло у станции метро «Волковская». Там, напомним, был остановлен нашпигованный перчатками, бинтами и капами автобус. Но пассажиров задержали и оштрафовали не за это. 2 декабря Фрунзенским райсудом наказан 31 болельщик, на сайте выложены тексты 21 постановления. Фрунзенские акты правосудия отличаются от дзержинских большим разнообразием формулировок – пятисотрублёвые штрафы оформляли восемь судей. Обзор судебных решений позволяет понять, что случилось 1 декабря на Волковском проспекте, у дома 32. Все «спартаковцы» вину признали, часть даже раскаялись. 

«Демонстративное нарушение общественного порядка и спокойствия граждан», происходило с 00.30 до 00.40. За это время «грубой нецензурной бранью» успел выразиться каждый из задержанных, а 14 фанатов при этом еще и размахивали руками «в адрес проходящего мимо мужчины». Можно только предположить спектр эмоций того самого прохожего. Предположить можно, посочувствовать лично – нет, «проходивший мимо мужчина» своих контактов полиции не оставил. Что тоже, впрочем, понятно. Тридцать футбольных хулиганов у закрытого на ночь метро матерятся и машут руками – пройдешь мимо, пожалуй, пока не получил.

Тридцать пятым стал заводящий спартаковской торсиды Валерий Амиго Бевз. Его задержали сразу после матча, во время которого красно-белый сектор кричал обидное для футболиста Дзюбы, а сине-бело-голубой отвечал в схожей стилистике, но в адрес московской команды в целом. За поведение болельщиков ФК «Спартак» был оштрафован на 350 тысяч. «Зенит», по решению дисциплинарного комитета, должен заплатить за своих 150 тысяч. 4 декабря Бевз под конвоем был доставлен в суд и на 1,5 года отлучен от стадиона. Основным доказательством вины Амиго стала видеозапись.

Зенитовский форвард и воспитанник «Спартака» Артем Дзюба уже высказался, заявив, что выступает одинаково против и беспричинных задержаний, и попыток использовать его имя сквернословами и дебоширами. «Говорят, не надо реагировать, я и не реагирую, но появляется придуманная информация — якобы кому-то жаловался. Как это представляют — что кому-то рассказываю об этой истории?» – сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу»

Об обиде на силовиков «Фонтанке» после своего суда говорил и Валерий Амиго Бевз. Он заявил, что чувствует себя обманутым из-за того, что в Петербург его привезли под предлогом надобности быть свидетелем по другому уголовному делу. И раз уж болельщикам сегодня хотят объяснить новые правила игры, то у них остается право напомнить наследникам советской милиции о вечном: «Если закон разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии, как только нам с тобой понадобится…» 

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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