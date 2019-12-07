Хулиганам «Зенита» рассылают сложные письма. Центр «Э» не отказывается, но авторство не признает

Околофутбол с драками и поножовщиной в Петербурге не нужен. «Так больше не будет. Мужчины, пора взрослеть!» - обращаются к фанатам полицейские.

Майя Жинкина/Коммерсантъ

Сообщения в мессенджеры завсегдатаев Виража поступают с 7 декабря. Как стало известно «Фонтанке», конечные получатели – и футбольные хулиганы, и более миролюбивые ультрас. Послание своего рода разъяснение, почему задержанных в Петербурге болельщиков «Спартака» нельзя считать жертвами полицейского произвола. Автор явно знаком с принципами военной пропаганды. В Центре «Э», для которых фанаты одна из специализаций, говорят, что сам текст не писали, но с содержимым согласны.

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли на «Газпром Арене» 1 декабря. На фанатский сектор красно-белых было выкуплено 5 тысяч билетов. Из-за попытки предотвратить «боевые контакты» поклонников конкурирующих команд на стадион не попали чуть меньше сотни болельщиков из столицы. Задержания и аресты сплотили фан-клубы Российской премьер-лиги, протест они выражают демонстративным уходом с матчей.

«Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча, и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!» – пишет автор поступающих теперь фанатам соообщений, добавляя, что вместе с девяностыми и нулевыми годами «закончился тот «околофутбол», к которому привыкли наиболее оторванные персонажи».

Речь идет о событиях ночи накануне матча, когда у станции метро «Волковская» полицейские остановили автобус и два легковых автомобиля. Пассажирами были с полсотни фанатов «Спартака», в отделении для ручной клади нашли десятки бойцовских перчаток, боксерские бинты и капы.





В петербургском Центре «Э» «Фонтанке» подтвердили, что сообщения в мессенджеры невских хулиганов и ультрас уходят с их смартфонов. Оперативники подчеркивают скромность собственной роли – они лишь почтальоны, обнаружили этот текст в Интернете и решили, что обитателям околофутбольной среды будет любопытно с ним ознакомиться.

«Мы хотим донести, что группа людей использует в своих интересах большое количество ничего не подозревающих парней», – сказали «Фонтанке» в Центре «Э» и акцентировали повторно – «авторство не наше, это не ультиматум».

Неустановленный составитель, скорее всего, читал британского дипломата, барона Артура Понсонби. Еще в прошлом веке тот сформулировал ключевые принципы военной пропаганды, где – «они», а не «мы», затеяли войну, лидер противника – сущий дьявол и наше дело – правое.

Вот лишь некоторые тезисы, что хотят донести до болельщиков «Зенита»:

«Сейчас кому-то из вас хочется показать свои лидерские качества, мобилизовав соратников на какой-то протест».

«Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид».





«Те парни, которые хотели помахаться, и им не дали, это был их выбор. Сделайте свой выбор сами, думая о том, что дорого именно вам, не позволяйте другим решать за себя».

Ниже приведен полный текст обращения. Это не натуральный скрин, он создан «Фонтанкой» для наглядности.

В общей сложности в предшествующие матчу сутки были задержаны почти 90 человек, в том числе пятеро болельщиков «Зенита». Результат профилактических рейдов закрепили в судах.

2 декабря Дзержинский райсуд на 15 суток (в апелляции срок ареста уменьшили на 8 суток) арестовал Романа Буйного, Дмитриев Шлычкова и Сивашева. Как следует из однотипных судебных решений, в день игры все трое вышли из отеля на Кирочной и начали материться. Полицейские незамедлительно защитили врожденное чувство прекрасного проходивших мимо петербуржцев. Позже показания сотрудников легли в основу постановлений по административному делу.

Буйный, Шлычков и Сивашев своей вины не признали. Они рассказали судье, что непечатным никто не баловался, а по выходу из гостиницы их под предлогом проверки документов увели в отдел полиции. Версия защиты показалась судье Ларисе Бражниковой несостоятельной. Она решила, что, раз сотрудники с задержанными лично не знакомы, то и причин для оговора у них нет. Арест «спартаковцев» заставить фанатов «Зенита» забыть о многолетней вражде.

За несколько часов до того, как Буйным, Шлычковым и Сивашевым овладело желание нецензурного, схожее произошло у станции метро «Волковская». Там, напомним, был остановлен нашпигованный перчатками, бинтами и капами автобус. Но пассажиров задержали и оштрафовали не за это. 2 декабря Фрунзенским райсудом наказан 31 болельщик, на сайте выложены тексты 21 постановления. Фрунзенские акты правосудия отличаются от дзержинских большим разнообразием формулировок – пятисотрублёвые штрафы оформляли восемь судей. Обзор судебных решений позволяет понять, что случилось 1 декабря на Волковском проспекте, у дома 32. Все «спартаковцы» вину признали, часть даже раскаялись.

«Демонстративное нарушение общественного порядка и спокойствия граждан», происходило с 00.30 до 00.40. За это время «грубой нецензурной бранью» успел выразиться каждый из задержанных, а 14 фанатов при этом еще и размахивали руками «в адрес проходящего мимо мужчины». Можно только предположить спектр эмоций того самого прохожего. Предположить можно, посочувствовать лично – нет, «проходивший мимо мужчина» своих контактов полиции не оставил. Что тоже, впрочем, понятно. Тридцать футбольных хулиганов у закрытого на ночь метро матерятся и машут руками – пройдешь мимо, пожалуй, пока не получил.

Тридцать пятым стал заводящий спартаковской торсиды Валерий Амиго Бевз. Его задержали сразу после матча, во время которого красно-белый сектор кричал обидное для футболиста Дзюбы, а сине-бело-голубой отвечал в схожей стилистике, но в адрес московской команды в целом. За поведение болельщиков ФК «Спартак» был оштрафован на 350 тысяч. «Зенит», по решению дисциплинарного комитета, должен заплатить за своих 150 тысяч. 4 декабря Бевз под конвоем был доставлен в суд и на 1,5 года отлучен от стадиона. Основным доказательством вины Амиго стала видеозапись.

Зенитовский форвард и воспитанник «Спартака» Артем Дзюба уже высказался, заявив, что выступает одинаково против и беспричинных задержаний, и попыток использовать его имя сквернословами и дебоширами. «Говорят, не надо реагировать, я и не реагирую, но появляется придуманная информация — якобы кому-то жаловался. Как это представляют — что кому-то рассказываю об этой истории?» – сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Об обиде на силовиков «Фонтанке» после своего суда говорил и Валерий Амиго Бевз. Он заявил, что чувствует себя обманутым из-за того, что в Петербург его привезли под предлогом надобности быть свидетелем по другому уголовному делу. И раз уж болельщикам сегодня хотят объяснить новые правила игры, то у них остается право напомнить наследникам советской милиции о вечном: «Если закон разок под один случай подмять, потом под другой, потом начать им затыкать дыры каждый раз в следствии, как только нам с тобой понадобится…»

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»