После ДТП с наездом на школьников в больнице скончалась их учительница. Водителя уже лишали прав за «пьяное вождение»

После аварии в Нижнем Новгороде с вылетом автомобиля на тротуар в больнице скончалась учительница, которая вела школьников на спектакль «Горе от ума» в местном ТЮЗе. Об этом 7 декабря сообщают местные СМИ.

По предварительной информации МВД, водитель не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с еще двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, которые шли в театр. Пострадали десять школьников и двое взрослых, их сопровождавших. Позже стало известно, что одна из учительниц скончалась после госпитализации.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что виновника аварии уже лишали прав за «пьяное вождение».



