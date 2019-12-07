«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее». В Новосибирске полицейские показали, как заменить «незамерзайку» виски

В Новосибирске сотрудники полиции залили виски Jack Daniels в бачок омывателя автомобиля. Видео, на котором запечатлен процесс, попало в соцсети. Как пишет 7 декабря портал «Сиб.фм», областное ГУ МВД начало служебную проверку.

На видеозаписи два сотрудника полиции на фоне Дворца спорта «Сибирь» откупоривают бутылку виски. «Истинные мусора», – комментирует происходящее один из героев видео. «Хотел на Новый год оставить, но работа важнее», – сетует другой мужчина. Сотрудники полиции констатировали, что необходимость воспользоваться алкоголем возникла из-за отсутствия «незамерзайки».

В момент, когда содержимое бутылки почти полностью перекочевало в бачок, один из героев резюмирует: «Могу себе позволить». После того как автомобиль завели, уже сидя в салоне, полицейские со смехом констатировали: «Шикарный запашок».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Сиб.фм» сообщили, что начата проверка, в ходе которой предстоит выяснить, почему в служебном автомобиле в рабочее время оказался алкоголь, а сотрудники употребляют такое количество непечатных слов. Кроме того, ведомство заинтересовалось фразой участника событий о том, что он «может себе позволить» использовать виски вместо «незамерзайки».



