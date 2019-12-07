После вылета машины на тротуар в Нижнем Новгороде пострадали десять детей. Девятиклассники шли в театр

После аварии с участием четырех автомобилей в Нижнем Новгороде и вылета одного из них на тротуар в больницы отправились десять детей и двое взрослых. Об этом 7 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Местное издание NewsNN уточняет, что девятиклассники шли на представление в ТЮЗ. При этом, по его информации, пострадали 11 детей. Информации об их состоянии пока нет. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют полицейские. Напомним, ранее сообщалось, что столкновение произошло примерно в 17.15 на регулируемом перекрестке.

В центре Нижнего произошел массовый наезд на пешеходов: пострадали 9 человек



Вечером 7 декабря в Нижегородском районе Нижнего Новгорода столкнулись три автомобиля с последующим наездом на пешеходов. В результате пострадали девять человек, среди которы...https://t.co/OOsBqf5kOk pic.twitter.com/PTlXjKh5wc — NewsNN (@Newsnn_ru) December 7, 2019



