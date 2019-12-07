Егору Жукову: «Если Россия – то не свободной; если свободной – то не Россия»

Впрочем, не только ему одному. Скорее, всем «жуковым». Конечно, они вряд ли воспримут сей текст. Скажут, «старый маразматик». Или подумают так. Я на 42 года старше. И в жуковские годы точно так же про себя (если не хуже) оценивал преподавателей с таким отдалением по времени. Тем не менее, может быть, хоть любопытно будет.

Начну, как и все, с поздравления. Но ради такой банальщины текст писать не стоило. С одной стороны, это заслуга самого героя. Его речи сделали его известной персоной в мировых медиа. С другой стороны, встреча нормандской четверки подгадала. Тут уж чистое везение.

Меркель или Макрону, в принципе, наплевать, что там творится со свободами в России. Они твердые приверженцы бисмарковского (чуть не написал мюнхенского) «реалполитик». Однако все-таки есть там политики (включая и некоторых однопартийцев), кто задаст неудобные вопросы своим лидерам. Да и общественное мнение не полностью пока глухо. И все это еще на фоне с очередным скандалом по поводу убийства в Берлине, в котором нехороший Запад опять почему-то обвиняет наше ни в чем и никогда не запятнанное отечество.

В то же время что Владимиру Владимировичу до какого-то Жукова, когда судьба Украины решается. Крайне важно, чтобы эта сладкая парочка давила на Зеленского и он бы в том или ином формате прописал ОРДЛО (так в официальном украинском обороте «наша» донетчина и луганщина именуются: Особый район Донецкой и Луганской областей) в Украине. И вот тогда, казалось бы, забытая концепция Новороссии обретет второе дыхание. Стоило ради этого смягчить (не отменить!) несколько приговоров за «нелюбовь» к властям?

Теперь по существу проблемы. Начну с общих положений. Жизнь в России требует двоемыслия. Это объективно так, поскольку у России есть фасад и нутро. И они принципиально разные. Фасад – это Конституция (вот-вот ее очередная годовщина грядет), к соблюдению которой призывают недовольные. И есть реальный, но теневой конституционный строй. Тот самый, что подрывают эти недовольные. Поэтому, кстати, штампованное обвинение в «подрыве основ конституционного строя» вполне адекватно, если только понимать, о какой из двух конституций идет речь.

Егор Жуков понимает. Недаром в заключительной речи на суде долго рассуждал про российское самодержавие. Это, в общем-то, на поверхности лежит, и ни один политолог из Вышки в этом ни минуты не сомневается. В то же время большая ошибка видеть в нем некое навязанное русскому народу правление. Новым революционерам представляется, что Путин и иже с ним – это суть того, с чем они борются. В сущности же, они борются с тем самым сурковским «глубинным народом».

Не буду голословным. Егор Жуков, скорее всего, в курсе, что периодически проводится капитальное исследование. Глобальный обзор ценностей называется. Восприятие того, что называется демократическими ценностями, у населения России одно из худших в мире. Оно обобщается в другом обзоре, который ежегодно публикуется исследовательским подразделением журнала Economist: Economist Intelligence Unit (EIU).

Заглянем в последний – Democracy Index 2018 (думаю, что и без перевода читателям ясно). 165 стран оцениваются. И есть там в составе этого индекса такая компонента, как демократическая политическая культура (как раз на основе вышеупомянутого обзора ценностей рассчитывается). Так вот, Россия по данной компоненте на одном уровне с Афганистаном. Ниже ее показатель только в Центральной Африканской Республике и Северной Корее. Полагаю, что Егору Жукову будет любопытно посмотреть на это, пользователем Интернета ему быть не запретили.

Во времена моей молодости было широко распространено такое пропагандистское клише – «антинародный режим». Типа «антинародный режим южнокорейских марионеток…». Так вот, по прошествии лет стал понимать, что антинародные режимы возможны, но только при наличии внешней силы. Вот, например, балтийские страны.

Как только СССР зашатался, так они вылетели из него как пробка из бутылки нагретого шампанского. А что касается России, то факт «народного самодержавия» подтверждают и все опросы «Левада-Центра» на эту тему. Взять хотя бы отношение к Сталину, юбилей которого грядет очень скоро.

Егор Жуков прекрасно образованный молодой человек. Однако беда в том, что он и его коллеги по учебе получают знания, которые я именую на английском «as if» (как если бы). Могу уверенно об этом писать, ибо сам являюсь их разносчиком. Вышка создавалась в начале 90-х гг., когда почти у всех (я – не исключение) была идиотская уверенность, что Россия станет обычной (или, как любят говорить, «нормальной») капиталистической страной (рыночной демократией). И естественно, все учебники были взяты оттуда. И с тех пор обновился только год их издания.

Здесь уместно вспомнить покойного историка Юрия Афанасьева – политической звезды едва ли не номер 1 конца 80-х (кто-нибудь, может быть, вспомнит его «агрессивно-послушное большинство», брошенное этому большинству с трибуны Дворца съездов в Кремле). Он один из первых понял, что за страна Россия. И выступил в итоге со статьей в журнале «Континент» (2011, № 148). Ее наши наив-демократы и такие же либералы боятся как огня, ибо она камня на камне не оставляет от их «хотелок», которые они маскируют под разного рода социальные теории. Статья, кстати, называется «Возможна ли сегодня в России либеральная миссия?». И ответ дается отрицательный. Очень рекомендовал бы ее Егору Жукову. Это ведь не какой-то ушибленный патриот писал.

Приведу только небольшой кусочек. «Системные либералы смотрят на Россию и мыслят ее прошлое сквозь призму теорий, понятий, категорий и ценностей, не имманентных самой России, а внеположных ей, появившихся в ходе изучения совсем другой, а именно западноевропейской исторической реальности. Они ошибочно продолжают считать такие понятия и ценности всеобщими, универсальными и до сих пор пытаются (или хотели бы) на их основе и с их помощью переделывать Россию».

Наверняка Егор Жуков слышал, а возможно, и знаком с говорливой политологиней Екатериной Шульман. Образцовый сислиб (или сислибка?), которую недавно поперли из Президентского совета по правам человека. Она долго повторяла клише про «гибридный режим». Это из той же классификации режимов EIU. Однако и в ней Россия после 2010 г. перешла в категорию авторитарных режимов, становясь из года в год все «авторитарнее и авторитарнее».

Какое это имеет отношение к Егору Жукову? В своих роликах на youtube он неоднократно обращается к знаменитой книге Джина Шарпа «От диктатуры к демократии». Это такая «поваренная книга» по цветным революциям, включая технологию их проведения. Однако работает она преимущественно в «гибридных режимах», но никак не жестко авторитарных. И в современной России уж точно не сработает.

Дело в том, что в ней все силовые структуры (а наши милые, гуманные суды тоже к ним относятся) органически встроены в фундаментальный российский институт власть-собственность. И когда вы вдруг читаете о богатствах их отдельных представителей, в десятки, а то и в сотни раз превышающих их зарплатные возможности, то это как раз об этом. Они коллективным разумом (если даже у кого-то индивидуальный отсутствует) прекрасно понимают, что такое возможно для них только в России. И поэтому эту модель, где более-менее высокопоставленный служака имеет больше, чем какой-нибудь топ-менеджер на Западе (о жалких тамошних чиновниках, живущих на одну зарплату, и речи нет), надо защищать до последнего. Бить так бить, убивать так убивать. Для «цветной революции» Жукову понадобятся войска инопланетной цивилизации, намного превосходящей земную.

Вот недавно произошла цветная революция в Боливии. Восвояси отправился наш друг, теперь уже бывший президент Моралес. Не встроил силовиков в свою систему, и они сказали ему «пошел вон!». А вот противоположный пример – Мадуро.

В экономике полная катастрофа, миллионы выходили протестовать, даже альтернативное правительство Гуайдо где-то действует. А все держится. Поскольку силовики прочно кооптированы в выгодополучатели, контролируют экономику дефицита и на этом гребут себе состояния. Но и венесуэльский глубинный народ присутствует. Режим позаботился его организовать, а своих шариковых в Латинской Америке пруд пруди.

В роликах Егора Жукова также фигурирует ссылка на работу политологини из Гарварда Эрики Чиновет. Она изобрела «правило 3,5%». Суть его в том, что 3,5% протестующего населения достаточно для свержения авторитарного режима. Порекомендовал бы нашему герою почитать статью Андрея Илларионова «Фальшивые 3,5%», где эта теории начисто опровергнута с цифрами и фактами. В той же Венесуэле протестовало 9% населения.

Мне наив-демократы часто говорят: посмотри на Егора Жукова, какая у нас замечательная, мыслящая молодежь. Один даже его президентом России будущего провозгласил. На это я отвечаю: а в ОМОНе или Росгвардии что, одни старики служат? На каждого мыслящего есть 100 с дубинками. Не говоря уже о просто конформистах.

Егор Жуков в своем выступлении в суде увидел за горизонтом «счастливую Россию». Сравнение, кстати, не очень удачное, напоминает мне «коммунизм на горизонте» (остряки в то время напоминали, что линия горизонта все время отодвигается, когда к ней едешь). Но не в этом дело. Недавно мой коллега по Европейскому университету опубликовал интересную книгу «"Недостойное правление": политика в современной России». И прямо заявил похожее в заключении: «Я уверен, что Россия рано или поздно станет свободной страной». На что на обсуждении ее я возразил: «Если Россия – то не свободной; если свободной – то не Россия».

А Егор Жуков мне очень напоминает молодого Герцена. Не знаю только, произносил ли он с кем-нибудь клятву на Воробьевых горах или нет. Искренне желаю ему издавать свой «Колокол 2.0». Там же, где издавалась первая версия.