«Колян, не истери!» На Кондратьевском петербуржцы задержали пьяного водителя БМВ, удравшего с места ДТП

Очевидцы помогли пострадавшему в аварии не упустить из рук справедливость. В Калининском районе водители объединились и догнали виновника ДТП. Когда его достали из-за руля, выяснилось, что на своих двоих он устоять не может.

О задержании 34-летнего водителя БМВ сообщает «Дорожный инспектор» 7 декабря. Около 00.05 на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Жукова БМВ подбил «Тойоту». Автор аварии пустился наутёк.

«Он шёл, видимо, прямо в меня, потом в последний момент вывернул. Бьёт меня сбоку, разворачивается моментально и улетает», — рассказал владелец «Тойоты». Поймать виновника ему помогли очевидцы. По словам автолюбителя, когда БМВ затормозили, то из него «вынули человека, который вообще стоять не может».

На место вызвали сотрудников ГИБДД. В присутствии инспекторов владелец БМВ начал терять самообладание и выкрикивать цифры, видимо пытаясь таким образом набрать номер телефона. Подъехавшая к этому времени группа поддержки внимательно следила за происходящим. «Колян, не истери!» — отрезал один из парней.





Медицинское освидетельствование показало 0,660 мг/л алкоголя в крови. В отношении нетрезвого лихача составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Его БМВ отправлен на спецстоянку.