После ДТП с четырьмя машинами автомобиль вылетел на тротуар в Нижнем Новгороде. Пострадали девять человек

Автомобиль сбил девять человек на тротуаре после ДТП с четырьмя машинами в Нижнем Новгороде. Об этом 7 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

По данным издания, примерно в 17.15 четыре автомобиля столкнулись на регулируемом перекрестке. После этого одна из машин врезалась в девять человек на тротуаре. Все они госпитализированы, по факту аварии проводится проверка.



