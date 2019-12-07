Пропавшего в Ленобласти петербургского журналиста нашли мертвым

За железнодорожной станцией Старая Малукса нашли тело заслуженного петербургского журналиста Льва Аникина. Следов насильственной смерти не обнаружено, сообщает 7 декабря издание 47News.

Пожилой мужчина пропал 27 ноября. Как считает следствие, смерть могла наступить в тот же день. Тогда журналиста, который проживал в поселке Старая Малукса Кировского района Ленобласти, в последний раз видели живым соседи. По предварительной версии, Аникин мог скончаться в результате инсульта. На момент смерти мужчине было 73, по другим даным, 79 лет.

В начале декабря о пропаже Льва Аникина заявила в полицию его дочь Наталья. По ее словам, отец накануне жаловался на плохое самочувствие. Соседка Аникина 2 декабря, не сумев дозвониться до мужчины, зашла к нему домой. Дверь была незаперта, в замке висела связка ключей, внутри разбросаны газеты, что нехарактерно для Аникина.

Семья испытывает затруднения со средствами на достойные похороны, близкие усопшего надеются на помощь Союза журналистов Петербурга. Лев Аникин, который в 90-е годы работал обозревателем отдела экономики газеты «Невское время», долгое время являлся членом союза.



