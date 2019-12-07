Сенат США включил санкции против «Северного потока - 2» в оборонный законопроект

В оборонный законопроект Сената США были включены санкции, направленные на блокировку реализации проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые к текстом проекта, 7 декабря сообщает Bloomberg.

Меры коснутся судов, которые задействованы в прокладке трубопровода, и руководителей связанных с ними компаний. Лица, попавшие под санкции, могут столкнуться с отказами в получении виз и блокировкой транзакций, которые связаны с их собственностью или интересами в США.

Законопроект представили сенаторы Тед Крус и Джин Шахин. По данным агентства, законодатели намерены настаивать на принятии проекта именно в такой редакции, так как разочарованы неспособностью Дональда Трампа заблокировать реализацию «Северного потока – 2».

В ноябре о намерении ввести санкции в отношении газопровода сообщал глава сенатского комитета по иностранным делам Джимми Риш.

В прошлом месяце оператор строительства «Северного потока – 2», компания Nord Stream 2 AG, заявила об окончании работ по трубоукладке на морском и сухопутном участках в России. Также решены проблемы с Датским энергетическим агентством, которое блокировало прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне страны.



