В Тюмени рванул газ в жилом доме. Погиб сотрудник газовой службы, четыре человека пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в Тюмени. Об этом 7 декабря сообщает портал 72.ru

Взрыв произошёл на первом этаже в доме №10а на улице Шарова. В здании разрушена часть стены. В результате происшествия погиб сотрудник газовой службы. «Одному обратившемуся помощь оказана на месте. Двое пострадавших госпитализированы в реанимацию ожогового отделения ОКБ№ 1, состояние оценивается как тяжёлое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Ещё одна пострадавшая доставлена в ОКБ-2 с подозрением на черепно-мозговую травму, сейчас проходит комплексное обследование», — рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Очевидцы сообщили, что в дом вызвали газовщиков из-за жалоб на запах газа. В момент ЧП они как раз занимались решением проблемы.



