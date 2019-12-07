Барабулька с артишоком и шербет из мандарина. Стало известно, чем кормят Путина и Лукашенко за обедом

На торжественном обеде в честь 20-летия Союзного государства в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко кормят барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского.

Об этом 7 декабря в своем Twitter сообщил корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На фото видно, как журналисты с завистью смотрят на блюда, приготовленные для высоких лиц.

Путин угостит Лукашенко на обеде в честь 20-летия Союзного государства: Барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченым луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского pic.twitter.com/sxkaaa90fB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019

Смирнов уточнил, что переговоры между Путиным и Лукашенко продолжаются за обедом, причем они уединились. Делегации во главе с премьер-министрами Медведевым и Румасом обедают отдельно.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что страна готова платить по 200 долларов за тысячу кубометров российского газа — но только если «конкурирующие компании» заплатят столько же. Встреча Путина и Лукашенко проходит на фоне протестов в Минске против интеграции России и Белоруссии.



