Алиса Фрейндлих & Олег Басилашвили: Насколько хорошо вы знаете творчество двух легенд БДТ

Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили — актеры-легенды. Они уже много лет служат в одном театре — БДТ. Мало кто знает, что они празднуют юбилеи в одном и том же году: Олег Басилашвили родился 26 сентября, а Алиса Фрейндлих — 8 декабря.

По случаю двойного праздника «Фонтанка» придумала тест, на вопросы которого смогут ответить только настоящие знатоки. Проверьте, что вы знаете о двух легендарных актерах, без которых невозможно представить себе русские театр и кино.



