«Брусничное» собрало пробку из 450 машин в сторону России

На въезде из Финляндии в Россию перед автомобильным пунктом пропуска «Брусничное» 7 декабря скопилась пробка из 450 машин. Это следует из данных ресурса «На границе.ру».

По данным на 17.15, сообщил пользователь ресурса, перед российской границей очередь порядка 450 автомобилей. Приблизительное время ожидания составляет 3 часа. В свою очередь, в сторону Финляндии пробки длиной до 35 машин.

По данным ресурса «Граница-онлайн», среднее время простоя на российско-финской границе через Торфяновку составляет 42 минуты, Светогорск – 34 минуты и 1 час 15 минут – в Брусничном.



