Бастрыкин наградил петербуржцев, спасших детей из холодной Фонтанки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вручили медали «Доблесть и отвага» петербуржцам Виктору Корневу и Марку Маклакову. Об этом 7 декабря сообщается на сайте ведомства.

«Молодые люди, проявив бесстрашие и самоотверженность, не остались в стороне и помогли выбраться из тонувшего в реке автомобиля мужчине и спасли из ледяной воды двух его детей», — отметили в СК.

16 ноября водитель и «мастодонт казачества» Игорь Чипизубов перепутал педали, в результате чего «Рено Логан» угодил в Фонтанку. В салоне автомобиля находились 5-месячная девочка и 9-летний мальчик. Виктор Корнев и Марк Маклаков оказались случайными свидетелями происшествия, бросились в воду и помогли вернуть детей и их дедушку на берег.



