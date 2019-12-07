Лукашенко заявил, что Белоруссия готова платить за российский газ 200 долларов. Его встреча с Путиным сопровождается протестами против интеграции с Россией

В Сочи на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина президент Белоруссии заявил о готовности покупать у России газ по 200 долларов за тысячу кубометров, если всем остальным потребителям выставят аналогичный ценник. Стенограмму встречи 7 декабря опубликовали на сайте Кремля.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – приводятся слова главы Белоруссии.





Лукашенко: Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим дешевые газ и нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть не по 63 доллара, но если наши предприятия покупают за такую цену, значит и конкуренты должны pic.twitter.com/OungWIHnyR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019

В ноябре белорусский премьер Игорь Ляшенко, как пишет «РИА Новости», заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведет соответствующие переговоры. В 2019 году цена топлива для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, встреча в Сочи не обошлась без накладок: в зале на мгновение погас свет. Белорусский президент не упустил возможности пошутить: «Это все Дима Песков».

На переговорах Путина и Лукашенко в зале на секунду выключился свет.



«Это все Дима Песков», – пошутил президент Белоруссии pic.twitter.com/bExltzRDOK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 7, 2019

Фоном для встречи Путина и Лукашенко в Сочи стали протесты против интеграции с Россией в центре Минска. 7 декабря более 700 представителей оппозиции приняли участие в несанкционированных акциях протеста. Более 200 человек встали в живую цепь вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка. По данным местных СМИ, в 16.30 акция завершилась, хотя изначально участники планировали оставаться на месте до ночи. Как пишет Tut.by, сотрудники полиции пресекли попытку протестующих подняться на ступени Дворца Республики, в результате чего завязалась потасовка. Организаторы акции заявили о намерении в воскресенье, 8 декабря, продолжить протест.