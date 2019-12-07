Российский лыжник Большунов выиграл золото в скиатлоне на этапе Кубка мира

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия) завершились соревнования в скиатлоне у мужчин. Победу с результатом 1:17.42,4 одержал россиянин Александр Большунов. Серебро завоевал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунн (+2,2). Бронза — у его соотечественника Эмиля Иверсена (+7,9). Для Большунова это первая победа в сезоне.

Большунов пришел первым на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Насладись победным финишем Саши в скиатлоне ???



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Александр Большунов (22 года) – четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Победитель и серебряный призер чемпионата мира 2017 года по бегу на роликовых лыжах.



