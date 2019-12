Легендарный водопад Виктория обмелел до ручейка. Урожаи уничтожены, несколько африканских стран страдают от отключений электричества

Всемирно известный африканский водопад Виктория обмелел до рекордного уровня. Об этом 7 декабря пишет The Guardian.

Издание уточняет, что водопад мелеет каждый год в период засухи, однако 2019-й стал рекордным — река буквально превратилась в небольшую струйку.

Victoria Falls today, and how it used to be.



If you don't think that we're experiencing an ongoing climate crisis, you're either insane, deluded or willfully ignorant. pic.twitter.com/iUHOgLZJAr