Легендарный водопад Виктория обмелел до ручейка. Урожаи уничтожены, несколько африканских стран страдают от отключений электричества

Всемирно известный африканский водопад Виктория обмелел до рекордного уровня. Об этом 7 декабря пишет The Guardian.

Издание уточняет, что водопад мелеет каждый год в период засухи, однако 2019-й стал рекордным — река буквально превратилась в небольшую струйку.

Victoria Falls today, and how it used to be.



If you don't think that we're experiencing an ongoing climate crisis, you're either insane, deluded or willfully ignorant. pic.twitter.com/iUHOgLZJAr — ZombyWoof #FBPE #GTTO (@ZombyWoof4) December 7, 2019

В Зимбабве и Замбии из-за этого начались отключения электричества: большая его часть поставляется с ГЭС на реке Замбези. Кроме того, 45 млн человек нуждаются в поставках продовольствия — засуха уничтожила урожай.

Некоторые эксперты уверены, что причиной является глобальное потепление, а водопад может якобы полностью исчезнуть. Однако, по мнению ученых, которых цитирует The Guardian, пока рано об этом говорить — сезонные колебания климата с периодами засухи существовали всегда, делать выводы можно будет после многих лет наблюдений.



