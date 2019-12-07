«Стройтрансгаз» окружит СКК инфраструктурой для реконструкции

Близкая к Геннадию Тимченко компания «Стройтрансгаз» ищет подрядчика для установки на территории СКК «Петербургский» временных зданий в рамках реконструкции спорткомплекса. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке Газпромбанка, пишет 7 декабря портал NSP.ru. У города только один претендент на реализацию проекта, но формально концессионер еще не назначен.

«Стройтрансгаз» ищет подрядчика для установки двухэтажного административно-бытового комплекса, контрольно-пропускных пунктов, столовой, общежития, сушилки, мойки колес и штаба. Большинство объектов должны появиться на территории спорткомплекса до 15 января 2020 года.

На депутатских слушаниях по СКК 5 декабря глава комитета по инвестициям Роман Голованов рассказал, что, согласно предписанию МЧС, система пожаробезопасности и некоторые конструкции находятся в критическом состоянии. Город в рамках государственно-частного партнерства вложит не более 10 млрд рублей. Общие затраты на проект предварительно оцениваются в 24 – 25 млрд рублей.

Согласно документации, инвестор будет иметь право менять этажность, объем и внешний вид объекта. Градозащитники и активисты подозревают, что реконструкция обернется сносом и фактически строительством нового здания. В Смольном в ответ на уточняющие вопросы предлагают отталкиваться от формулировок, которые заложены в документации.





Единственную заявку на конкурс подало ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана. В Смольном ждут от компании предложений для заключения соглашения. «Стройтрансгаз» может выступить в качестве генподрядчика проекта. В сентябре компания уже объявляла конкурс на первый этап реализации проекта реконструкции, однако спустя несколько дней акционерное общество его отменило.

Реконструкция СКК проводится в рамках подготовки в чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году. Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов рассказывал о сжатых сроках реализации проекта. Инвестор получит арену в пользование на 55 лет. В свою очередь, доходы города на это время ограничатся налоговыми поступлениями от компании.