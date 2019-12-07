Определился топ-5 главных событий для Петербурга в 2019 году

Завершилось голосование за главные события Петербурга в 2019 году. Петербуржцы отдавали свои голоса за них на сайте «Фонтанки» больше двух месяцев, и лидеры гонки, наконец, определены.

Выбор события года проходит в рамках премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая уже не в первый раз проходит в партнерстве с мобильным оператором Tele2.

С 16 сентября по 30 ноября тысячи и тысячи петербуржцев голосовали за лучшие компании города, а экспертный совет конкурсной комиссии выбирал самых влиятельных горожан в номинации «Влияние». Отдельно — совместными усилиями — определялось и главное событие года в Петербурге.

По итогам голосования самыми важными событиями 2019 года признаны:





– Открытие новых станций метро

– Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

– Снегопады и борьба с ними коммунальных служб

– Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований

– Победа «Зенита» в чемпионате России

Длинный список из десяти важных событий этого года был составлен на специальном экспертном совете еще в сентябре. В отборе номинантов принимали участие несколько десятков представителей бизнес-сообщества города, эксперты в строительстве, транспорте, торговле, управлении недвижимостью, финансового сектора, аналитики, участники рынка событийного маркетинга и пиара. Всего в качестве возможных вариантов эксперты тогда назвали 41 событие, произошедшее в нашем городе в этом году и претендующее на роль самого главного.

Окончательный выбор самого главного для петербуржцев события 2019 года будет сделан на церемонии вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Определят его эксперты конкурсной комиссии, участники премии и приглашенные гости 12 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Петербуржцы смогут посмотреть церемонию в реальном времени в онлайн-трансляции при технической поддержке Tele2. Она начнется на сайте «Фонтанка.ру» 12 декабря в 19:40.