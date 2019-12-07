На Покровскую церковь на Боровой возвращаются купола

В Петербурге начались работы по установке на Покровскую церковь на Боровой улице куполов, которых здание лишилось еще в советские годы. Процесс установки зафиксировал 7 декабря на камеру читатель «Фонтанки».

Представитель подрядной компании «Трест «Леноблреставрация» сообщил «Фонтанке», что до Нового года работы будут завершены,

«В рамках контракта мы замонтируем купола, уже с крестами и «яблоками». У нас есть проектная организация, которая осуществляет авторский надзор. На основании проекта были нарисованы купола, мы их произвели. Эти купола принял заказчик, принял архитектор КГИОПа. После того как конструкции были одобрены, они стояли на территории церкви», – рассказал представитель подрядчика.





До конца года с церкви снимут часть лесов — до карнизного свеса, так как следующим этапом планируются фасадные работы.

Напомним, первоочередные противоаварийные работы на объекте начали проводить в 2016 году. Контракт получила компания «Трест «Леноблреставрация».

В конце декабря 2018 года ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» разместила на госзакупках конкурс на проведение работ по реставрации и воссозданию пятиглавия церкви. Контракт на 24,7 млн рублей заключили с АО «Трест «Леноблреставрация». Как следует из информации ЕИС, подрядчику выплачены 13,6 млн рублей. Выполнить работы подрядчик должен до конца декабря 2019 года. Авторский надзор за работами осуществляет ООО «АСК-НОРД».