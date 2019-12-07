Институт океанологии снял фильм про нерп с петербургским Крошиком в главной роли

Трейлер фильма студии Института океанологии имени Ширшова РАН про ладожских нерп опубликован 7 декабря в Сети. Главную роль в картине играет тюлень Крошик, который уже несколько лет живет в Центре реабилитации морских млекопитающих в Петербурге.

В фильме рассказывается о сосуществовании людей и нерп на берегу Финского залива в течение тысяч лет, а также о том, как сейчас люди спасают оказавшихся на берегу тюленей. В прокат картина должна выйти уже в конце этого года.

Напомним, звезда фильма, нерпа Крошик, отказался покинуть бассейны Центра в Репино — его дважды пытались отпустить на волю. Прозвище он получил из-за того, что при поступлении весил всего 5 кг.

Всего за время работы Центра в Репино на волю было выпущено 80 малышей и ещё 20 взрослых особей.



