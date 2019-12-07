Удовольствие продолжается. В масляных пятнах на Обводном снова плещутся утки

Маслянистый шлейф заметили горожане на поверхности Обводного канала в Петербурге 7 декабря. Пятна тянутся по воде вдоль зданий «Красного треугольника».

На присланных в редакцию фотографиях запечатлены птицы, курсирующие по радужным разводам. «В «нефти» с удовольствием плавают местные утки», — комментирует читатель Степан.

Пятна на Обводном канале, похоже, скоро приобретут стационарный характер. В последний раз их ликвидировали месяц назад. «Фонтанка» направила запрос в комититет по природопользованию Смольного.



