На Марата «Ларгус» сбил пару 80-летних. Пожилые пешеходы нарушали ПДД

Авария с участием пешеходов в почётном возрасте произошла в центре Петербурга 7 декабря. Пенсионеров госпитализировали.

Около 12.45 автомобиль Lada Largus сбил двух пешеходов. 84-летний мужчина и 81-летняя женщина неудачно попытались преодолеть проезжую часть вне «зебры» у 90-го дома на улице Марата. По информации отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пару пострадавших отвезли в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.



