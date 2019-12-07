«Лукашенко на объединение никогда не пойдет». В центре Минска митингуют против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходят несколько несанкционированных акций протеста против интеграции Белоруссии с Россией. Как сообщает Tut.by, всего в них принимают участие более 700 представителей белорусской оппозиции.

Одна из акций получила название «живая цепь» – ее участники выстроились в шеренгу вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка. Всего в цепь встали более 200 человек. Полиция предупреждает о незаконности акции и призывает протестующих разойтись, однако серьезных столкновений пока удается избежать.

Вот сколько людей собралось на минскую акцию против углублённой интеграции.https://t.co/FjI2cEdYXV pic.twitter.com/ICBt4hIMot — TUT.BY (@tutby) December 7, 2019

Во второй акции на Октябрьской площади участвуют более 300 человек, многие держат в руках красно-белые национальные флаги. Один из участников пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет».



