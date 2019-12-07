Огонь охватил стройку на Ленинском. Полыхают бытовки и подстанция

Пламя разгорелось на стройплощадке в Кировском районе Петербурга 7 декабря. О пожаре у 126-го дома на Ленинском проспекте в социальных сетях сообщили очевидцы около 14.00.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, огонь охватил территорию стройки. Полыхают четыре бытовки, один металлический контейнер и кровля кирпичной подстанции на площади 60 кв. м.

Сейчас сотрудники МЧС тушат возгорание. На данной площадке ведётся строительство торгового центра.



