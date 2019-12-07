«Он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания труда». Адвокат рассказал о том, как историку Соколову сидится в Центре Сербского

Адвокат Александр Почуев посетил своего подзащитного Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве возлюбленной. О визите в Центр Сербского в Москве, где сейчас находится петербургский историк, Почуев рассказал в WhatsApp 7 декабря.

«Свидания с защитником проходят один раз в неделю, в условиях, не позволяющих осуществлять защиту в полном объёме и в присутствии посторонних лиц. Состояние О. В. Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда», — написал он.

Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 (Кресты-2) в Центр Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Его поместили в двухместную палату. В заточении он предпочитает читать религиозную литературу.



