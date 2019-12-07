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«Он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания труда». Адвокат рассказал о том, как историку Соколову сидится в Центре Сербского
Адвокат Александр Почуев посетил своего подзащитного Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве возлюбленной. О визите в Центр Сербского в Москве, где сейчас находится петербургский историк, Почуев рассказал в WhatsApp 7 декабря.
«Свидания с защитником проходят один раз в неделю, в условиях, не позволяющих осуществлять защиту в полном объёме и в присутствии посторонних лиц. Состояние О. В. Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда», — написал он.
Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 (Кресты-2) в Центр Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Его поместили в двухместную палату. В заточении он предпочитает читать религиозную литературу.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу. В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта. Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».