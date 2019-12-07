Количество вопросов в экзамене на права увеличится более чем в два раза уже в следующем году

Количество вопросов на экзамене на сдачу прав по категориям AB и CD увеличится с 20 до 50. Об этом ТАССу 7 декабря рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, проект соответствующего постановления находится на рассмотрении правительства. Увеличить количество вопросов в билете с 20 до 50 планируется с 1 октября 2020 года.

«Мы предполагаем значительно увеличивать количество задач в [экзаменационных] комплектах до нескольких тысяч, соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена — и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки... Дело в том, что сейчас, если проект постановления [об изменении приема экзаменов на права] будет принят, то мы будем уже готовить под него административный регламент, в котором эти вопросы будем корректировать», – пояснил Гиляков.

Отметим, сейчас в теоретический экзамен входят два комплекта задач на категории AB и СD, в каждом по 800 вопросов, в билете — по 20 вопросов.

Ранее также сообщалось, что из экзамена на вождение могут исключить «площадку». МВД и Минэкономразвития договорились объединить ее с «городом» – ведомства уже согласовали соответствующий законопроект, который проходит экспертизу в Минтрансе и Минюсте.



