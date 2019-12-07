К ночной стрельбе в Петербурге подключилась полиция. Выстрел остановил пьяного водителя «Киа»

Из Выборгского в Курортный район инспекторы ДПС гнали нетрезвого водителя ночью 7 декабря. Лихача остановила только стрельба.

«Киа Сорренто» с подозрительным водителем сотрудники ГИБДД попытались затормозить около 0.30 на пересечении Горского шоссе и Парковой улицы. Мужчина требование инспекторов проигнорировал и надавил на газ. Полицейские увязались за нарушителем.

У 20-го дома на Левашовском шоссе гонщика сначала предупредили выстрелом, затем выпустили две пули по колёсам. «Киа» затормозил. Из него вывели 31-летнего водителя и пассажира. Оба оказались пьяны.

В салоне автомобиля нашли полиэтиленовый пакетик с двумя таблетками сине-голубого цвета, курительную трубку и весы.





«Водитель и пассажир доставлены в полицию, в отношении их составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Этой ночью в Петербурге стреляли ещё три раза. Пострадали два человека, один из которых супруг, не сумевший забрать жену из шавермы.