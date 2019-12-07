Эрмитаж празднует 255-летие бесплатным входом и огромными очередями. Ожидание скрашивает перформанс Яна Фабра

В честь дня своего рождения Эрмитаж открыл двери всем желающим, 7 декабря сделав вход в музей бесплатным. Ожидаемо на Дворцовой площади выстроилась длинная очередь, фото и видео которой посетители музея делятся в соцсетях.

По состоянию на 12.30 длина очереди перед главным входом, по подсчетам «Фонтанки», превысила 150 метров, не считая посетителей музея, которые стоят во внутреннем дворе Эрмитажа.

Ожидание гостям музея скрашивает демонстрация на Дворцовой площади видеозаписи перформанса известного бельгийского художника Яна Фабра «Любовь — высшая сила». Ее будут показывать с 10.30 до 22.00. Запись — часть выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты», которая проводилась в Эрмитаже в 2016 году. На днях художник подарил запись музею.





Напомним, 7 декабря Государственному Эрмитажу исполнилось 255 лет. История музея начинает отсчет с 1764 года, когда императрица Екатерина II приобрела у прусского купца Иоганна Гоцковского коллекцию живописи, состоявшей из 225 полотен, которые продавец изначально собирал для короля Пруссии Фридриха II.