Во Франции раскопали Венеру с «прической». Ей 23 тысячи лет

В окрестностях французского города Амьен команда ученых Национального института профилактических археологических исследований (INRAP) раскопала статуэтку богини Венеры времен позднего палеолита. Анализ показал, что ей около 23 тысяч лет. О находке 7 декабря сообщил телеканал RTVI.

Скульптура, высеченная из известняка, в длину достигает всего 4 см. Методом радиоуглеродного анализа ученые определили ее возраст. Эта Венера стала венцом коллекции 15 похожих фигурок, найденных на территории Франции. Исследователи относят ее к граветской культуре, которая развивалась в Европе 22 – 28 тыс. лет назад.

По названию местечка, где была совершена находка, статуэтка получила имя Венера Ренанкура. В отличие от других фигурок, голова Ренанкуры украшена «прической», которая изображена с помощью сетчатых надрезов.

Исследования проводились в месте слияния долин Селле и Сомма, к юго-западу от Амьена. Как отмечается на сайте INRAP, в этом месте сконцентрированы хорошо сохранившиеся археологические объекты, их находят на глубине 4 метров. Кроме статуэтки, ученые раскопали остатки инструментов и глиняные осколки, это позволяет предположить, что на этом месте была мастерская по изготовлению культовых предметов.



