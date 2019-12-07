Пятница распалила петербуржцев. За ночь в городе стреляли трижды

Конец рабочей недели громко отметили в Петербурге. Гулянья в кафе трижды закончились стрельбой.

О задержании стрелка в Выборгском районе рассказали в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти 7 декабря. Около трёх часов ночи у кафе на проспекте Просвещения, 46, двое выясняли отношения кулаками. Один из соперников решил припугнуть другого и выстрелил в воздух. Хозяина пистолета задержали сотрудники Росгвардии, затем передали его полицейским.

Этой ночью в Пушкине у шавермы с помощью пистолета дуэлянты боролись за сердце дамы – проиграл муж. В Петергофе с одиночкой расправились двое, пострадавшему выстрелили в спину.



