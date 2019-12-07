«Звучит красиво и по смыслу правильно». Мэр Липецка с матом прогулялась по парку, власти выясняют, кто «слил» запись в Интернет

Глава Липецка Евгения Уваркина совершила утреннюю прогулку по Нижнему парку, благоустройство которого должно завершиться к 20 декабря. Увиденную разруху и отсутствие рабочих мэр нецензурно описала в видеозаписи, которая попала в Сеть. Запись в Facebook 7 декабря опубликовал депутат Липецкой областной думы Олег Хомутинников.

На видеозаписи, сделанной, как подтвердили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе мэрии города, главой Липецка, Уваркина показывает плачевное состояние Нижнего парка за 13 дней до сдачи объекта после благоустройства. Отсутствие рабочих и мусор градоначальник комментирует с применением нецензурной лексики.

«Коллеги, это <ужасно>. Время 9 часов. Одна невнятно работающая техника — раз. Раз техника стоит, два техника стоит. Три. Четыре. Пять, шесть. И тишина. И никакого народа и никто <...> мусор не убирает. Где народ? 20-го числа сдача... В понедельник губернатор, и вы понимаете, что понедельник — 10-е число. Здесь должно быть максимум сделано. Кучи мусора убирать. Я понимаю, что вот этот объем работы... Вот она интенсивность. Работа кипит... твою мать. Просто кипит. Вот это все еще разосрано, ничего не делается», – слышится комментарий.





В ходе прогулки она заметила «двух несчастных хлопцев», которые «делают вид, что они что-то делают». Интенсивненько, резюмировала мэр. В пресс-службе администрации Липецка сообщили, что видео было сделано главой города в ходе внеплановой проверки и предназначалось для рабочего чата. В настоящее время в мэрии выясняют, кто из сотрудников «слил» запись в Сеть.

Уваркина потребовала каждое утро в 8.10 предоставлять ей видео, с помощью которого градоначальник сможет убедиться, что «вся техника расставлена, все работают».

Опубликовавший запись депутат Хомутинников, в свою очередь, сообщил в посте, что намерен попросить комиссию по этике Липецкого горсовета посмотреть и оценить запись. «Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности», – добавил парламентарий.