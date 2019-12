«Сразу выйду на пенсию». Овечкин рассказал, когда завершит карьеру

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал, что сделает, когда (и если) побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В интервью телеканалу ESPN 7 декабря он заявил, что после этого немедленно покинет большой спорт.

«Что будет, если побью рекорд Гретцки? Скорее всего, после этого вы меня не увидите на льду. Сразу выйду на пенсию? Да, сразу же», — сказал Овечкин.

Alex Ovechkin on chasing Gretzky, retirement and much more. Check out my full interview with Ovi and John Carlson now on espn+! ?@CapitalsPR? ?@Capitals? #caps https://t.co/xpq0UcfTkG pic.twitter.com/tuu090OEtT