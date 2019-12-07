Маску разрешили называть людей «pedo guy». Но только в значении «гадкий старикашка»

Илону Маску не придется выплачивать британскому дайверу Вернону Ансворту 190 млн долларов. Миллиардер в твиттере назвал мужчину «pedo guy» («педо-парень») из-за конфликта вокруг спасения запертых в тайской пещере юных футболистов. Присяжные окружного суда Лос-Анджелеса оправдали бизнесмена по иску о клевете, сообщает 7 декабря Forbes.

В суде изобретатель извинился и заявил, что употребил выражение не в буквальном смысле. По его словам, «pedo guy» – распространенное ругательство в Южной Африке, месте, где ответчик вырос, и употребляется в значении «гадкий старикашка». Жюри присяжных, состоящее из пяти женщин и троих мужчин, оправдало Маска.

Водолаз и изобретатель поссорились летом 2018 года, когда оба предложили свою помощь в спасении детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде. Предложенный Маском выход — использовать созданную Tesla подлодку — Вернон Ансворт счел «пиар-трюком». Миллиардер не смолчал и опубликовал твит, в котором назвал 64-летнего Ансворта «pedo guy». Позднее изобретатель извинился и удалил пост. Однако в переписке с изданием BuzzFeed называл оппонента «насильником детей» и утверждал, что в Таиланд Вернон приехал ради встречи с 12-летней невестой. При этом бизнесмен одно из писем в редакцию отправил с пометкой «не для записи».

Водолаз счел, что пост содержал намек на педофилию и нанес ущерб его репутации, и подал иск на 190 млн долларов. По данным СМИ, Илон Маск нанял человека для слежки за Ансвортом. Правда, как писали СМИ, сыщик Джеймс Говард-Хиггинс отсидел 18 месяцев в британской тюрьме за хищение 525 тысяч долларов у компании, сооснователем который числился.



