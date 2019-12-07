Стреляли в спину. После пальбы в Петергофе полиция ищет двоих в камуфляже

Ночные гуляния нарушила стрельба в Петергофе. В нечестном бою пострадал одиночка.

Как стало известно «Фонтанке», 7 декабря около часу ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе у кафе «Старый бар», расположенного по соседству со станцией Новый Петергоф. Двое пошли на одного и с помощью пистолета уложили противника на асфальт. 27-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением нижней части спины госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция разыскивает агрессоров. По словам очевидцев, оба они были одеты в камуфляжные костюмы, один из них носит бороду.

«Полицейские проводят проверку, направленную на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прошедшей ночью стреляли также в Пушкине. Там муж не смог отстоять супругу у незнакомца.



