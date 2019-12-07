Сбивший пешеходов на тротуаре в Москве водитель был пьян. Стритрейсер называл свой автомобиль «спящим демоном»

Водитель «Мазды», сбивший пешеходов на тротуаре возле станции МЦК «Окружная» в Москве, был нетрезв в момент аварии. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Согласно сообщению полицейских, водитель «Мазды» около 6.30 утра выехал на тротуар в районе дома 31 по Локомотивному проезду. Он совершил наезд на трех пешеходов, которые погибли на месте. Пассажир автомобиля был госпитализирован. В ГИБДД уточнили, что процедура освидетельствования показала, что водитель «находился в нетрезвом состоянии».

СМИ обнаружили аккаунт возможного виновника аварии в соцсетях: там 23-летний молодой человек называет себя стритрейсером, а свою машину – «спящим демоном». Ранее мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости.



