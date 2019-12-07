Автомобилисты в России будут получать новый сопроводительный документ на машину

С 31 марта 2020 года в сопроводительной документации автомобилей появится этикетка, которая будет содержать данные об энергоэффективности и экологичности транспортного средства. Об этом 7 декабря со ссылкой на текст нового госстандарта сообщает телеканал Russia Today.

В документе будет указано, какое количество углекислого газа автомобиль выбрасывает в атмосферу, а также показатель расхода топлива на 100 км пути. В свою очередь, электромобили снабдят информацией о запасе хода и потреблении электроэнергии.

Новый ГОСТ распространяется на транспортные средства массой не более 3,5 тонны, но не коснется автомобилей, которые производятся партиями менее 2 тысяч единиц в год.

Напомним, в июле на год отложили обязательную выдачу автономеров по новому ГОСТу. Решение принял Росстандарт по просьбе Госавтоинспекции и Минсельхоза, так как в противном случае ведомствам пришлось бы утилизировать большое количество номерных знаков старого образца, скопившихся на складах.



