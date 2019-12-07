Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов. Вдесятером за год они заработали более миллиарда долларов

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первое место в нем заняла певица Тейлор Свифт — за 2019-й ей удалось заработать $185 млн.

На втором месте — рэпер Канье Уэст ($150 млн), затем идут Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн). Всего десять самых высокооплачиваемых музыкантов за год заработали более миллиарда долларов (до вычета налогов). Отметим, в прошлом году эта сумма дошла только до $886 млн.

Ранее Тейлор Свифт также называли вообще самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире в 2019 году. На втором месте расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер ($170 млн).

При этом в прошлогоднем рейтинге высокооплачиваемых музыкантов Свифт не вошла даже в первую тройку: тогда первое место досталось U2 ($118 млн), на втором и третьем местах расположились Coldplay ($115,5 млн) и Эд Ширан ($110 млн).



