У шавермы в Пушкине дуэлянты стрелялись из-за дамы. Инцидент попал на видео

Третий с пистолетом вмешался в семейный конфликт в Пушкине. Муж оказался слабее.

Как стало известно «Фонтанке», 7 декабря около двух ночи 37-летний горожанин приехал к кафе-шаверме на Павловском шоссе. В развлекательном заведении отдыхала его супруга. Муж решил прервать веселье благоверной и забрать её домой. Но за досуг дамы внезапно заступился незнакомец. Агрессор выстрелил из травматического пистолета сопернику в грудь. Супруг оказался повержен.

«Позже в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о том, что указанный гражданин обратился за медицинской помощью, после оказания которой отпущен. Полицейские проводят проверку, направленную на установление всех деталей произошедшего», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



