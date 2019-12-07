На Стачек автомобиль снёс ограждения и упал в яму

Автомобиль угодил в яму на проезжей части в Кировском районе Петербурга 7 декабря. Об аварии с коммунальным оттенком в социальных сетях рассказали очевидцы.

На опубликованных фото запечатлена машина, провалившаяся в яму на проспекте Стачек. Рядом с дырой лежит сбитая секция ограждения.

В пресс-службе «Водоканала» уточнили, что рабочие в час ночи начали менять пожарный гидрант на проспекте Стачек. Под утро была пересменка, когда новая бригада прибыла на адрес, то оставленный на ночь забор уже повалили, но автомобиль в яме отсутствовал.



