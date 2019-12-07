Петербург ждут мокрые и ветреные выходные. Циклон принес в город тепло

Субботняя температура на несколько градусов превысила положенные по климату значения. Погода могла бы располагать для прогулок, но в городе по прогнозу — порывистый ветер и дожди. Об этом 7 декабря на своей странице в Facebook рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Санкт-Петербург во власти очередного атлантического циклона, выходящего на Скандинавию. Погода облачная, ветреная, пройдут дожди», – написал эксперт.

Леус отметил, что температура воздуха на 6 – 7 градусов превысит положенные по климату значения и будет колебаться в Петербурге в пределах +5…+7 градусов и +3…+8 градусов по Ленинградской области.

Скорость юго-западного ветра составит 6 – 11 метров в секунду, атмосферное давление будет падать. Барометры покажут 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

По информации Гидрометцентра, в воскресенье температура опустится до 2 – 3 градусов тепла, а западный ветер будет дуть со скоростью 8 м/с.



