MacronLeaks. СМИ пишут о причастности российских спецслужб к взлому переписки штаба Макрона

К взлому электронных писем, связанных с предвыборной кампанией французского президента Эмманюэля Макрона, якобы причастны хакеры, связанные с российскими спецслужбами. Об этом 7 декабря пишет Le Monde со ссылкой на экспертов Google и компании по кибербезопасности FireEye.

Специалистам якобы удалось найти «технические доказательства» связи со взломом именно российских хакеров. За атаками, по мнению экспертов по кибербезопасности, стояли группировки APT28 (Fancy Bear) и Sandworm. В зарубежных СМИ их связывали с российским ГРУ (сейчас называется Главным управлением Генерального штаба).

По данным Le Monde, операция стартовала еще в марте 2017 года, за несколько месяцев до начала выборов во Франции. АРТ28 якобы рассылала фишинговые письма, чтобы украсть учетные данные родственников Макрона. Sandworm, как пишет издание, сосредоточился на членах партии будущего французского президента.

О взломе почты самого Макрона стало известно в мае 2017 года — в свободный доступ попали около 9 гигабайтов различных документов. Позже WikiLeaks опубликовали еще один массив писем (около 21 тыс. документов), связанных с кампанией Макрона. Впрочем, все это не помешало последнему победить на выборах президента — во втором туре Макрон набрал 66% голосов.



