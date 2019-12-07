«Волшебный номер к выходу продолжения любимой истории». Туктамышева с Радионовой показали танец, посвященный «Холодному сердцу»

Фигуристки Елизавета Туктамышева и Елена Радионова подготовили танец к выходу продолжения мультфильма от Disney «Холодное сердце 2». Об этом сообщается в Instgram петербургской спортсменки.

«Теперь мы с @lenok_radionova — Анна и Эльза из фильма «Холодное сердце 2». Вот такой волшебный номер мы подготовили к выходу продолжения любимой истории», – написала Туктамышева.

Фигуристки выступали на катке парка «Сокольники» в Москве. За кадром Радионова объясняет, что они с Туктамышевой просто очень любят этот мультфильм и «решили поставить танец, посвященный любимым героям».



