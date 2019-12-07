«Волшебный номер к выходу продолжения любимой истории». Туктамышева с Радионовой показали танец, посвященный «Холодному сердцу»
Фигуристки Елизавета Туктамышева и Елена Радионова подготовили танец к выходу продолжения мультфильма от Disney «Холодное сердце 2». Об этом сообщается в Instgram петербургской спортсменки.
«Теперь мы с @lenok_radionova — Анна и Эльза из фильма «Холодное сердце 2». Вот такой волшебный номер мы подготовили к выходу продолжения любимой истории», – написала Туктамышева.
Теперь мы с @lenok_radionova — Анна и Эльза из фильма «Холодное сердце 2». Вот такой волшебный номер мы подготовили к выходу продолжения любимой истории ? ___ ? @lenok_radionova and I are now Elsa and Anna from Frozen 2. It's a magical act we prepared to celebrate the release of the continuation of our favorite story. ? @disneyrussia #холодноесердце2
Фигуристки выступали на катке парка «Сокольники» в Москве. За кадром Радионова объясняет, что они с Туктамышевой просто очень любят этот мультфильм и «решили поставить танец, посвященный любимым героям».
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Справка:
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.