Автомобиль вылетел на тротуар в Москве. Погибли три человека

Легковой автомобиль Mazda утром 7 декабря выехал на тротуар и протаранил опору станции МЦК «Окружная». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ, трое человек в результате инцидента погибли.

«В Локомотивном проезде у дома 29 произошел наезд легкового автомобиля на пешеходов и вестибюль станции МЦК "Окружная", три человека погибли, двое травмированы», – рассказали изданию спасатели.

По предварительной информации, все погибшие — пешеходы. Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы.



