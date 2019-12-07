Счёт идёт на дни. Крошечной Майе срочно нужна операция на сердце

Майе всего 19 дней от роду. Она родилась со сложнейшим пороком сердца – отсутствует правый желудочек, полностью нарушена система кровообращения. Петербургские врачи готовы провести операцию, которая девочке нужна срочно. Но квоты на этот год уже закончились. Распределения квот на будущий год девочка может не дождаться. Единственный выход – платная операция.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Майя Султанова, 19 дней.

Сложный врожденный порок сердца.

Спасет операция. Не хватает 355 118 руб.

«Уже две недели дочка борется за жизнь. Майя родилась совсем крошечной и фактически без правого желудочка сердца. У малышки работает только левый желудочек, а лёгочные вены впадают не в левое, как положено, а в правое предсердие. Полностью нарушена система кровообращения. При этом сердце работает с огромной перегрузкой, но кровь кислородом не насыщается.

Майю спасёт только операция. Но в Чечне, где мы проживаем, у врачей нет опыта в лечении подобных пороков. Поэтому специальным рейсом нас с дочкой отправили в Санкт-Петербург, в Государственный педиатрический медицинский университет, где Майе были готовы помочь. После осмотра кардиохирурги подтвердили, что нужна срочная операция. Но её надо оплатить, поскольку квоты на этот год в клинике уже закончились, а следующего года дочка просто не дождется. Счёт идёт на дни. Заплатить за лечение нам не по силам. Воспитываем троих детей, у мужа нет постоянной работы. Прошу, помогите!» Гюльфия Султанова, Чеченская Республика.

Евгений Кулемин, сердечно-сосудистый хирург Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета:

«У Майи функционально единственный желудочек, атрезия (врожденное отсутствие, – прим. Русфонда) трикуспидального клапана и лёгочной артерии, тотальный аномальный дренаж легочных вен. Кровообращение зависит от наличия открытого артериального протока, который мы сейчас поддерживаем медикаментозно. Девочке срочно необходимо хирургическое лечение по перемещению легочных вен в левое предсердие».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».