Происшествия
«Лада» протаранила колонну ОМОНа на Петроградской набережной
Водитель «Лады» нарушил стройную колонну техники ОМОНа ночью 6 декабря в Петроградском районе Петербурга. Инцидент попал в объектив видеорегистратора случайного автовладельца.
На кадрах видно, как колонна автомобилей ОМОН с соответствующими свето-звуковыми сигналами и раскраской пересекает перекрёсток набережной с улицей Куйбышева. В какой-то момент «Лада» на большой скорости влетела в «Ниву», сопровождавшую автозаки. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.